Il Liga con 'Essere Umano'

In rotazione radiofonica 'Essere Umano', il nuovo singolo di Luciano Ligabue, estratto dall’album di inediti '7' (già certificato Platino).

In rotazione radiofonica 'Essere Umano', il nuovo singolo di Luciano Ligabue, estratto dall’album di inediti '7' (già certificato Platino). Il brano è accompagnato da un video, prodotto da Luciano Tomasin Studio per Kore Visuals e diretto da Constantin Kore Bolohan, online al link http://youtu.be/-Wufnlixkbc. Il video racconta la voglia di imparare, il desiderio di conoscere e di fare esperienze, ma allo stesso tempo anche le insicurezze che tutti noi abbiamo nelle varie fasi della nostra vita. Sulla schiena dei protagonisti appare infatti un 'buco' nero che si rimpicciolisce con l’avanzare dell’età e che rappresenta quel senso di completezza e saggezza che si acquisiscono crescendo. Il 7, numero da sempre speciale per Ligabue, diventa protagonista di questo progetto discografico (pubblicato da Warner Music Italy) per celebrare i 30 anni di carriera del Liga: il disco di inediti '7', acquistabile anche nell’esclusiva versione vinile (con vinile blu o con vinile rosso), contiene 7 brani, spunti che Luciano ha ritrovato, riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove eccezionali canzoni, la raccolta '77+7', che contiene i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga, rimasterizzati nel 2020, oltre al disco di inediti '7' e '77', la versione vinile della raccolta che racchiude i 77 singoli, composta da 11 vinili colorati 180 grammi. Il disco di inediti '7' e la raccolta '77+7' sono disponibili al seguente link: https://ligabue.lnk.to/Sette77. '7' segna la ritrovata collaborazione tra Ligabue e Fabrizio Barbacci, insieme hanno prodotto l’album e rimasterizzato i 77 singoli che compongono la raccolta. (Foto Ray Tarantino)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro