Scuola: già 669 casi Covid

La scuola ha ripreso ma purtroppo i casi di positività da Covid-19 non mancano. Nella settimana dal 12 al 18 aprile Ats Città Metropolitana di Milano ha ricevuto segnalazioni di 669 casi di tamponi positivi al Covid-19 nelle province di Milano e Lodi. Nel dettaglio si tratta di 571 alunni e 98 operatori scolastici. Il numero di persone isolate, invece, è 5.187: 5.005 alunni e 182 operatori. Sempre secondo Ats, dei 669 positivi, 23 sono dell’asilo nido, 62 della scuola dell’infanzia, 200 della scuola primaria, 147 della secondaria di primo grado e 237 di quella di secondo grado. Delle 5.187 persone isolate, invece, 317 sono del nido, 557 sono della scuola dell’infanzia, 2.290 sono della scuola primaria, 1.383 sono della scuola secondaria di primo grado e 640 di quella di secondo grado.

