Ha aperto 'Action'

Il negozio è aperto tutti i giorni da lunedì a domenica, con orario continuato dalle 08.00 alle 21.00. 20 le persone assunte per gestire l'attività.

Ampio assortimento di 6.000 diversi prodotti di qualità a basso prezzo suddivisi in 14 categorie: biancheria e articoli per la casa, articoli sportivi, cancelleria e decorazione, abbigliamento, giocattoli, prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona, articoli per il giardinaggio e il fai da te, prodotti multimedia, cibo e bevande e articoli per gli animali domestici. Il negozio è aperto tutti i giorni da lunedì a domenica, con orario continuato dalle 08.00 alle 21.00. A gestire il punto vendita di via dei Tigli uno staff di 20 persone, tutti nuovi assunti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro