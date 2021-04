Prociv per la 'Rosa Camuna'

Corbetta candida i volontari della Protezione Civile cittadina al Premio 'Rosa Camuna 2021', per l'importante e fondamentale servizio svolto durante la difficile emergenza Covid-19.

Corbetta candida i volontari della Protezione Civile cittadina al Premio 'Rosa Camuna 2021'. Il riconoscimento, istituito nell’ottobre 1996 dalla Regione Lombardia, vuole riconoscere pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo del territorio. Il sindaco Marco Ballarini riporta sul proprio profilo social che, in oltre 1.684 ore al servizio della città, i volontari hanno contribuito a distribuire gratuitamente ai cittadini oltre 2.000 litri di gel disinfettante, oltre 19 Mila mascherine, 350 pacchi alimentari nel solo periodo del lockdown, occupandosi inoltre di far rispettare le misure anti-covid nell’ambito del mercato e delle vaccinazioni antinfluenzali. Il premio viene consegnato annualmente nel corso di una cerimonia ufficiale che si svolge il 29 maggio, Festa della Lombardia, giornata-simbolo per la Battaglia di Legnano che vi è avvenuta nel 1176 tra le truppe della Lega Lombarda e l’esercito di Federico Barbarossa. La cittá di Corbetta guarda a quanto fatto finora per arginare la pandemia, ma guarda anche al futuro e al domani, soprattutto alle riaperture del 26: l’Amministrazione comunale è al lavoro per concedere ai commercianti dehors e spazi all’aperto per la ripartenza.

