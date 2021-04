Galleria Magenta: mostre di primavera

Tornati finalmente in zona arancione, con la speranza di accedere presto a quella gialla, Galleria Magenta accoglie il suo pubblico con due mostre di primavera.

Tornati finalmente in zona arancione, con la speranza di accedere presto a quella gialla, Galleria Magenta accoglie il suo pubblico con due mostre di primavera - a ingresso libero e gratuito - allestite presso gli showroom che si affacciano su Via Roma a Magenta, e un nuovo tour virtuale accessibile tramite il sito della galleria. 'Fra i capelli il sogno' è il titolo dell’esposizione in corso in Nuova Dimensione (Via Roma 69), che presenta una raffinata selezione di opere di Felicita Frai ed Ernesto Treccani, tra gli artisti storici della galleria, maestri della pittura italiana del secondo Novecento. Il tema della fanciullezza e delle emozioni ad essa collegate viene espresso attraverso i volti di giovani figure femminili, sognanti e leggiadre nelle opere della Frai, essenziali e magnetiche in quelle di Treccani. Lo spirito indomito dell’età dell’oro diventa sogno e ricordo al tempo stesso, così evocativo e così fugace. Poesie di maggio è il titolo della personale di Aldo Parmigiani allestita presso Spazio7 (Via Roma 43). La pittura figurativa del maestro lombardo, ricca di sentimento, si fa poesia attraverso pennellate di luce e colore in cui le figure femminili, i paesaggi, le composizioni di fiori e i cieli tersi rasserenano l’animo, in un’atmosfera di dolce attesa. Aldo Parmigiani è anche il nuovo protagonista del tour virtuale nella sede di Galleria Magenta (Via Roma 45), accessibile dal prossimo 24 aprile attraverso il sito www.galleriamagenta.it. L’esperienza di visita sia fisica (in presenza in tutta sicurezza) sia virtuale rappresenta una nuova e duplice modalità di accessibilità degli spazi della galleria che è stata appositamente pensata per il pubblico in linea con le esigenze del momento storico che si sta attraversando. Per informazioni, richieste o altri approfondimenti sulle, contattare gli uffici di Galleria Magenta o visitare il sito www.galleriamagenta.it e gli account social ufficiali.

