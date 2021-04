Il Comune di Cornaredo, nel riservare il suo abbraccio ai neo concittadini, non si limita all'attestato di accoglienza, ma desidera dare al lieto evento anche una valenza ecologica.

Benvenuto ai nuovi nati nel 2019 e 2020. Il Comune di Cornaredo, nel riservare il suo abbraccio ai neo concittadini, non si limita all'attestato di accoglienza, ma desidera dare al lieto evento anche una valenza ecologica. Sabato 22 maggio alle 11, infatti, al parco di via dei Mille angolo via Garibaldi, l'Amministrazione comunale procederà ai festeggiamenti per la messa a dimora di alcune essenze a celebrare le nuove nascite. "Ci saranno quattro nuovi alberi da gemellare - spiega il Comune in una nota - con le bambine e i bambini nati nel periodo compreso tra 1 gennaio e 31 dicembre degli anni 2019 e 2020". I bimbi venuti alla luce due anni fa sono stati festeggiati con la piantumazione di esemplari di 'Ginkgo biloba', quelli nati lo scorso anno, invece, con piante di 'Sorbus aucuparia'. Qualora la pioggia dovesse mettersi di traverso, la manifestazione sarà spostata a sabato 29 maggio.

