Il 22 aprile al parco Crivelli, a Parabiago, dalle 15 alle 17.30 un gazebo in cui si potrà donare un libro ai cittadini o sceglierlo tra quelli proposti in confezione.

Il suo titolo si saprà quando se ne scarterà la confezione. Il suo contenuto pure. Ma un libro è, in ogni caso, un prezioso compagno di viaggio. Ne è consapevole il Comune di Parabiago che, in occasione della giornata internazionale dedicata al simbolo della cultura per eccellenza, propone giovedì 22 aprile al parco Crivelli, a pochi passi dalla biblioteca di via Brisa, dalle 15 alle 17.30 un gazebo in cui si potrà donare un libro ai cittadini o sceglierlo tra quelli proposti in confezione. "Chi intende partecipare - spiega il sindaco Raffaele Cucchi - può semplicemente recarsi presso il gazebo allestito e scegliere un libro che sarà, però, 'Un libro al buio'. Al buio, quindi noto soltanto quando si rimuoverà la carta della confezione che lo custodisce. Un effetto sorpresa, quindi. Con un'unica avvertenza. "Sul pacchetto - conclude Cucchi - verrà indicato se il libro è destinato ai bambini o ai ragazzi". Se Giove Pluvio dovesse fare il guastafeste, l'iniziativa si svolgerà all'interno della biblioteca. Un modo per farsi un dono reciproco nel segno di una piacevole possibilità di lettura e di un mai vano rinforzo del proprio bagaglio culturale.

