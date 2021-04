Covid Arconate: calano i positivi

Calano i cittadini di Arconate positivi al Covid-19. "Secondo gli ultimi aggiornamenti, infati, gli arconatesi che hanno, ad oggi, il virus sono 13 - scrivono dal Comune".

Calano i cittadini di Arconate positivi al Covid-19. "Secondo gli ultimi aggiornamenti, infati, gli arconatesi che hanno, ad oggi, il virus sono 13, in netta diminuzione rispetto all’ultima rilevazione. Di questi, 11 sono in cura presso il loro domicilio, 2 invece sono ricoverati in ospedale - scrivono dal Comune - I guariti, infine, sono 477, mentre, allo stato attuale, non si registrano classi poste in isolamento da Ats. Ci avviciniamo ad un periodo di riaperture e proprio per questo raccomandiamo ancora una volta il rispetto di tutte le norme per prevenire il contagio".

