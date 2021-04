Pass per spostarsi

Spostamenti consentiti tra regioni gialle, ma tra quelle di colori differenti sarà necessario (eccezion fatta per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità) un pass.

Muoversi tra regioni gialle, ma se cambia il colore... ecco quello che il Premier Mario Draghi ha chiamato pass. Più nello specifico, come qualcuno l'ha già definito, è un'anticipazione del passaporto sanitario che l'Europa varerà tra giugno e luglio, tale documento (da quanto sembra, per ora, cartaceo) servirà alle persone (a meno che non siano comprovati motivi di lavoro, salute, necessità o altre deroghe che già consentono di muoversi) di spostarsi, appunto, tra regioni di colore differente tra loro, ma anche per partecipare ad eventi particolari, provando di avere avuto la malattia da meno di 6 mesi (con un certificato medico), essere vaccinati oppure aver fatto un tampone nelle 48 oe precedenti. L'attestazione varrà per gli italiani e per chi arriva dall'estero. Sono state coinvolte Poste per digitalizzarlo, però ci vorrà tempo.

