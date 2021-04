Vaccini: da lunedì gli over 65

"Da lunedì prossimo, 19 aprile, apriremo le prenotazioni per la fascia degli over 65, quindi potrò mettermi in lista anch'io", lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana.

"Da lunedì prossimo, 19 aprile, apriremo le prenotazioni per la fascia degli over 65, quindi potrò mettermi in lista anch'io". Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana che nel pomeriggio ha visitato, assieme all'assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini, l'Hub vaccinale allestito presso la Fabbrica del Vapore a Milano.

Fontana ha anche ricordato che la Lombardia "ha superato i 2.250.000 vaccini somministrati e che la media giornaliera si è attestata alle 50.000 somministrazioni al giorno".

Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, il presidente Fontana ha detto: "dai dati che abbiamo potuto esaminare arrivati da Roma, la Regione Lombardia potrebbe già essere considerata 'zona gialla'. Ad oggi però, come ben sapete, sono presenti dei limiti sul cambiamento delle fasce ma i numeri sono certamente positivi".

