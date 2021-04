Milano capitale italiana del coworking

Più di 100 spazi distribuiti in tutte le zone della città e Milano ecco che diventa la capitale italiana del coworking. Più nello specifico, ogni coworking ha la propria offerta di servizi.

Più di 100 spazi distribuiti in tutte le zone della città e Milano ecco che diventa la capitale italiana del coworking. Più nello specifico, ogni coworking ha la propria offerta di servizi: sale riunioni, servizi di baby sitting, attività formative, momenti di incontro e socializzazione. In origine erano frequentati soprattutto da liberi professionisti, freelance, giovani creativi, oggi, con la crisi Covid 19 e la diffusione dello smart working, invece, questi luoghi costituiscono una risorsa per tutte le lavoratrici e i lavoratori che cercano un’alternativa all'attività da casa e ai lunghi spostamenti per raggiungere l’ufficio.

