Liuc Alumni e Giovani Univa per C.LAB

C.LAB – Laboratorio per l’orientamento e la creazione d’impresa, nato in partnership LIUC – Università Cattaneo e ComoNExT – Innovation Hub, attivo da settembre 2020, trova il pieno appoggio e sostegno da parte dell’associazione LIUC Alumni e del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese. Il servizio, luogo di incontro fra Università e imprese, dove gli studenti possono trasformare le loro idee in start up innovative, è una buona occasione per valorizzare la collaborazione tra LIUC Alumni e il gruppo Giovani Univa. L’impegno di LIUC Alumni e del Gruppo Giovani di Univa sarà quello di mettere a disposizione dei servizi C.LAB le connessioni con il mondo imprenditoriale e con la propria esperienza di imprenditori, restituendo così agli studenti di oggi il valore aggiunto a cui sono approdati al termine degli studi. "LIUC Alumni vuole essere facilitatore di opportunità, generando valore nell'ecosistema universitario in cui opera – dichiara Alberto Strani, presidente LIUC Alumni - Proprio per questo, la nostra associazione crede fortemente nell'iniziativa del C.LAB e ne supporta la promozione e la realizzazione. Siamo molto orgogliosi di contribuire alla produzione di valore in questo progetto, creando connessioni e facendo da ponte tra la LIUC e le aziende nel mercato". Commenta Giorgia Munari, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione degli Industriali della Provincia di Varese: “Essere protagonisti sul territorio della diffusione della cultura d’impresa tra le nuove generazioni: è questa la mission del Gruppo Giovani Imprenditori di Univa. Ed è in coerenza con questo nostro obiettivo che abbiamo aderito convintamente al progetto della LIUC – Università Cattaneo del C.LAB. Vogliamo contribuire con le nostre competenze a creare una cerniera di trasmissione tra le idee e la loro fattibilità sul campo, facendo da guida, da esempio e da stimolo per la creazione di nuove aziende. È anche così che potremo portare avanti quel tradizionale fare impresa di cui è permeato il nostro territorio che rimane una delle aree d’Italia a più alta concentrazione di attività aziendali”. Il C.LAB di Ateneo è un’occasione per le imprese del territorio per diventare testimonial attivi, ma anche per fare scouting di idee innovative, per cercare nuovi talenti o sostenere i percorsi di tutoraggio con la formula cosiddetta dell’impresa sospesa, che presuppone cioè la messa a disposizione delle risorse finanziarie necessarie a completare i percorsi di tutoraggio/affiancamento.

