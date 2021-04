Turismo di montagna, ulteriori 100 milioni al DL Sostegni. L'assessore regionale, Lara Magoni: "Un primo importante passo per sostenere gli operatori".

"Un primo importante passo per sostenere gli operatori turistici della montagna, che stanno vivendo un drammatico momento di difficoltà. Mi auguro che vi siano nel breve futuro ulteriori misure e risorse per dare nuova linfa ad un settore nevralgico per l'economia del nostro Paese". Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, commenta l'accoglimento da parte dei ministri Garavaglia e Gelmini durante la conferenza Stato-Regioni in merito agli indennizzi per il turismo della montagna pari a 800 milioni. "Ci siamo battuti in Commissione turismo della Conferenza delle Regioni affinché le istanze fossero accettate. Prendiamo atto con soddisfazione dell'accoglimento dei ministri Garavaglia e Gelmini, che hanno stanziato ulteriori 100 milioni per gli operatori turistici, oltre ai già previsti 430 milioni per gli esercenti funiviari, ai 230 milioni per gli esercenti e ai 40 milioni per i maestri di sci. La Lombardia ha fatto la sua importante parte e queste ulteriori risorse saranno destinate a tutti gli operatori turistici che con sacrificio e tenacia rendono ancora più attrattivi e ospitali i nostri territori". "Resta prioritario, però, per il Governo, la definizione e la pianificazione di tempi certi per la riapertura - conclude l'assessore Magoni - in modo da tracciare una strada certa per la ripartenza di un settore che in Italia vale il 13% del Pil".

