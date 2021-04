Vandalismo al parco

Il coprifuoco e i divieti di spostamento non hanno impedito ad alcuni individui, al momento ancora ignoti, di compiere atti di vandalismo.

Il coprifuoco e i divieti di spostamento non hanno impedito ad alcuni individui, al momento ancora ignoti, di compiere atti di vandalismo presso la struttura pubblica presso il parco di via Primo Maggio a Bernate Ticino. La comunicazione, fatta dalla stessa amministrazione comunale tramite social, è avvenuta nella giornata di mercoledì 14 aprile. Al momento è in corso la quantificazione dei danni e la conseguente valutazione sul futuro utilizzo della struttura, nata con lo scopo di essere un punto d’appoggio per coloro che frequentano il parco.

