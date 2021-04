Pio Albergo Trivulzio: zero contagi

Continuano i sopralluoghi della vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, nei centri vaccinali. Al Pio Albergo Trivulzio.

Continuano i sopralluoghi della vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, nei centri vaccinali. Dopo la 'Fabbrica del Vapore' di Milano, visitata nei giorni scorso, Moratti si è recata al Pio Albergo Trivulzio (Pat). "È una visita - ha detto Letizia Moratti - che, oltre a fare il punto sull'andamento della campagna vaccinale, ha un significato simbolico, visto che proprio due settimane fa il Pio Albergo Trivulzio, così tragicamente toccato dalla pandemia, ha raggiunto il traguardo di zero contagi". PAT, QUASI TUTTI COPERTI CON 2^ DOSE - Un risultato ottenuto con la vaccinazione degli ospiti e del personale sanitario delle tre sedi (Pat, Principessa Jolanda e Frisia) che hanno aderito alla campagna. "Tutti sono stati coperti con la prima dose - ha aggiunto Letizia Moratti - e ormai quasi tutti anche con la seconda. Siamo la prima Regione italiana a raggiungere questo duplice obiettivo mettendo al sicuro le residenze per anziani". 2 AMBULATORI CON 60 POSTAZIONI CIASCUNO - Al Pat sono attivi due ambulatori vaccinali con 60 postazioni ciascuno e uno di supporto con 25 postazioni in caso di grande afflusso. Dal 27 dicembre 2020 l'hub ha eseguito circa 35.000 vaccinazioni. Gli ambulatori sono aperti 7 giorni su 7, dalle 8.30 alle 17. La farmacia dispone di congelatore (a -80°) per la gestione del vaccino Pfizer e frigorifero (a 2-8°) per la gestione dei vaccini Moderna e AstraZeneca. Lo staff di ogni ambulatorio è composto da 1 medico, 2 infermieri, 4 amministrativi e 3 oss con funzione di accoglienza e triage. A supporto dell'attività vaccinale c'è anche un pool di medici di medicina generale che, volontariamente, prestano servizio di supporto. HO VOLUTO ESSERE QUI PER VEDERE E PORTARE NOSTRO APPREZZAMENTO - Dai primi giorni di febbraio l'hub ha iniziato anche a vaccinare il personale sanitario della Maugeri, della San Camillo e sanitari con segnalazione proveniente dagli ordini professionali in libera professione (fase 1 bis). "Ho voluto essere sul campo - ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare – non solo per seguire da vicino quello che sta succedendo, ma anche per portare il mio vivo apprezzamento e quello di Regione Lombardia a tutti gli operatori che sono impegnati in questa faticosa, ma entusiasmante, attività". PAT, LE ALTRE CAMPAGNE IN CORSO - Dal 18 febbraio il Pat ha iniziato la campagna over 80 che sta proseguendo con la somministrazione delle seconde dosi. Con una capacità di 624 dosi giornaliere, durante la settimana, e 240 nel weekend. Dal 31 marzo è partita anche la campagna della 'zona 8' di Milano a supporto dell'Asst Fatebenefratelli-Sacco, con circa 300 somministrazioni in 10 giorni. Dal 7 aprile con la campagna vaccinale rivolta alla popolazione fragile, disabili e caregiver, come indicato dalla Circolare ministeriale e da Regione.

