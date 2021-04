Concorso con l'Università della terza età

Tempo di restrizioni nei movimenti, ma anche di possibilità di esercitare la propria creatività. L'emergenza Covid suscita, oltreché dolore, anche emozioni e pensieri.

Tempo di restrizioni nei movimenti, ma anche di possibilità di esercitare la propria creatività. L'emergenza Covid suscita, oltreché dolore, anche emozioni e pensieri. Che l'Università della terza età di Cornaredo vorrebbe raccogliere e condividere. Lo strumento che ha scelto per farlo è l'indizione di un concorso a premi a cui si potrà prendere parte con parole, pensieri e immagini in forma di dipinti e fotografie. Ma l'Università ha previsto anche la possibilità di dare il proprio contributo mettendo a frutto la propria creatività in ricamo e ricette di cucina. Insomma, una possibilità espressiva a trecentosessanta gradi che potrà essere fatta valere fino al 15 luglio inviando i lavori a universita3eta [dot] cornaredo [at] gmail [dot] com. "Speriamo - spiegano i promotori dell'iniziativa - di fare in modo che troviate serenità e piacere nella realizzazione di ciò che proponiamo tenendo presente che il valore fondamentale del concorso è rappresentato dalla partecipazione, un modo diverso ma efficace di condividere un'esperienza , di stare insieme nonostante l'isolamento e le oggettive difficoltà del periodo che stiamo vivendo". All'iniziativa si potrà prendere parte inviando da uno a tre lavori.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro