Regione Lombardia ha istituito la figura del ‘vax manager’ per facilitare la vaccinazione anti-Covid dei pazienti estremamente fragili e dei disabili.

Regione Lombardia ha istituito la figura del ‘vax manager’ per facilitare la vaccinazione anti-Covid dei pazienti estremamente fragili, affetti dalle malattie indicate dal Ministero della Salute, e dei disabili. I soggetti appartenenti alla prima categoria posso essere contattati dall’ospedale che li ha in cura o prenotare all’indirizzo www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Inoltre, sempre attraverso il portale, possono registrarsi anche i disabili gravi, ai sensi della legge 104/92, art. 3 comma 3, inseriti nelle liste trasmesse all’Inps. Per segnalare casi di soggetti fragili in condizioni particolari non presenti negli elenchi, Regione Lombardia ha istituito, appunto, un ‘vax manager’ in ogni Ats.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro