Incendio in un appartamento questa mattina a Castano Primo. Verso le 10 è scattato l’allarme in via Bengasi che ha portato sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno e di Legnano. Le fiamme si sono sviluppate sul balcone e hanno invaso la sala e parte della cucina. Nessuno si trovava in casa al momento dell’incendio. Nessuno, nella palazzina, è rimasto intossicato. A scopo precauzionale sonostati allertati i soccorritori della Croce Azzurra di Buscate. Sul posto anche la Polizia locale. Le cause del rogo sono ancora da chiarire.

