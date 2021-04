'Un milione di cose da dirti' certificato Oro

'Un milione di cose da dirti', il singolo con cui Ermal Meta è stato in gara al 71° Festival di Sanremo, è certificato Oro da FIMI/GfK Italia.

'Un milione di cose da dirti', il singolo con cui Ermal Meta è stato in gara al 71° Festival di Sanremo, è certificato Oro da FIMI/GfK Italia. Il brano è uno degli 11 inediti contenuti in 'Tribù Urbana' (https://smi.lnk.to/TribuUrbana), il nuovo album entrato direttamente al #1 della classifica Top of the Music “Album” e della classifica Top of the Music 'Vinili' della settimana (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). 'Tribù Urbana' (pubblicato su etichetta Mescal e distribuito da Sony Music) arriva a tre anni di distanza dall’ultimo album in studio, 'Non Abbiamo Armi', ed evidenzia l’altissimo livello di scrittura dell’artista, sia quando dà voce ai sentimenti, sia quando racconta il mondo attraverso storie di vita, guardando negli occhi uno ad uno i componenti della Tribù Urbana, con suoni e parole che diventano i colori distintivi di questo nuovo progetto di Ermal Meta.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro