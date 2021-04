La Terza Età a New York

Lezione veramente 'speciale' quella che si è svolta venerdì 9 aprile a cura dell’Università Città di Somma Lombardo per adulti e terza età. Alla scoperta di New York.

Lezione veramente 'speciale' quella che si è svolta venerdì 9 aprile a cura dell’Università Città di Somma Lombardo per adulti e terza età. Per una volta è stata smessa la veste tradizionalmente accademica per indossare quella propriamente turistica. Tema della videoconferenza era 'New York, la città che non dorme mai', frutto della collaborazione con Manuela Marazzini e Pietro Ceriani. E’ stata una vera e propria visita virtuale della “grande mela”, con il collegamento in diretta con la guida turistica Anna Maria Uva, che ha accompagnato gli ospiti a scoprire tutte le zone più caratteristiche, ma anche le atmosfere e i contrasti della metropoli americana . Non poteva ovviamente mancare un accenno ai mutamenti determinati dalla pandemia. Questa lezione così inconsueta è stata molto apprezzata dai circa 80 partecipanti alla videoconferenza: mmolti infatti hanno sottolineato quanto sia stata opportuna questa 'boccata di ossigeno' in un periodo in cui tutti sentiamo il peso delle restrizioni anti-Covid. L’attività dell’Università continuerà fino alla fine di giugno con le videoconferenze del venerdì pomeriggio e i corsi tematici. Questa settimana partiranno infatti due nuovi corsi: uno sulla gestione delle emozioni e un’altro sulle credenze religiose. Nelle settimane successive prenderanno avvio altri corsi: 'Orgoglio Italia: le piccole isole della nostra Italia', 'SI’, VIAGGIARE ...in Lombardia' e 'APPLICANDOCI: Un passo alla volta, un’applicazione alla volta'.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro