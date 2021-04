Lombardia: 2 milioni di vaccinazioni

I lombardi in condizioni di estrema vulnerabilità e le persone con disabilità grave non in carico ad una struttura ospedaliera possono prenotare la vaccinazione anti-Covid.

La direzione generale Welfare di Regione Lombardia informa in una nota che, dalle 12 di oggi, mercoledì 7 aprile, è attivo il portale di Poste per le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid-19 per gli over 80 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccini.