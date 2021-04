Agricoltura: "Quella italiana, più sostenibile"

La sostenibilità dell'agricoltura è il tema sempre più sotto l'attenzione di esperti e addetti del settore. La salute del comparto agro-industriale italiano porta il 'Made in Italy' ai primi posti in Europa.

La sostenibilità dell'agricoltura è il tema sempre più sotto l'attenzione di esperti e addetti del settore. La salute del comparto agro-industriale italiano porta il 'Made in Italy' ai primi posti in Europa. L'argomento è stato al centro della indagine della Fondazione Symbola. AGRICOLTURA ITALIANA - "L'agricoltura italiana - ha commentato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi - è la più sostenibile d'Europa sotto il profilo ambientale e ha già raggiunto alcuni obiettivi indicati dalla 'Farm to fork". RIDUZIONE PRODOTTI FITOSANITARI - "Tra gli esempi più qualificanti - ha sottolineato - c'è la consistente riduzione dei prodotti fitosanitari. Chi descrive l'agricoltura come una delle principali fonti di inquinamento sbaglia. Il processo di sostenibilità, infatti, è in atto da anni soprattutto nei settori più intensivi come le coltivazioni e la zootecnia della Pianura padana". I NUMERI - L'Agricoltura italiana è tra le più sostenibili in Europa, con una quantità di emissioni pari a 30 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, nettamente inferiori a quelle di Francia (76 mln), Germania (66 mln), Regno Unito (41 mln) e Spagna (39 mln). Il settore ha ridotto del 20% l'uso di pesticidi (2011-2018), a fronte di un aumento negli altri paesi europei (Francia e Germania) ha aumentato l'utilizzo e la produzione di energie rinnovabili e ha ridotto i consumi di acqua. DIFENDERE IL SETTORE - "I numeri - ha aggiunto Rolfi - servono per difendere il comparto da attacchi ideologici strumentali e sostenere con più forza i processi di innovazione e modernizzazione". ECONOMIA CIRCOLARE - "Dobbiamo poter coniugare produttività e ambiente - ha continuato - e sfruttare le agroenergie, strumenti che consentono di chiudere il cerchio dell'economia circolare fornendo reddito integrativo alle aziende. Solo così si trasformano le imprese agricole in agro raffinerie totalmente ecologiche e virtuose". NUOVE GENERAZIONI - "Serve inoltre aumentare i processi di assistenza alle aziende e di formazione degli agricoltori - ha puntualizzato - partendo dalle giovani generazioni, per rendere ancora più virtuose le nostre attività produttive". GREEN DEAL - "Una applicazione ideologica e piatta del green deal rischia di fare danni perché non tiene in considerazione i diversi punti di partenza dei vari Paesi europei. L'agricoltura lombarda e quella italiana hanno numeri diversi rispetto a quella di altre zone del continente. Per questo - ha concluso l'assessore - necessitano di applicazioni differenziate".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro