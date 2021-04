'Protezione Famiglia': aiuti a chi ha figli minori

Caritas Ambrosiana aderisce all’appello della rete Caritas per la crisi nel Tigray in Etiopia, stanzia per gli aiuti un primo contributo di 10 mila euro e lancia una raccolta fondi.

Regione Lombardia ha approvato un nuovo Avviso nell'ambito dell'implementazione del Piano di attuazione del Programma Garanzia Giovani, rivolto ai giovani NEET (Not engaged in Education, Employment or Training) di età compresa fra i 15 e i 18 anni, disoccupati e privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa con uno stanziamento di 13,25 milioni di euro.