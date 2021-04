Asst Sette Laghi per la salute della donna

Anche quest'anno l'Asst dei Sette Laghi partecipa all'iniziativa promossa da Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere per il mese di aprile.

Anche quest'anno l'Asst dei Sette Laghi partecipa all'iniziativa promossa da Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere per il mese di aprile. 'Dedicato a te, donna' (questo il titolo), allora, sarà strutturato su più momenti. Più nello specifico, ecco le visite specialisitiche ed ecografia pelvica per endometriosi (il 22 e il 23 aprile, dalle 14.30 alle 18, presso l'ospedale Del Ponte di Varese) e quelle per fibromi uterini (il 19 aprile, dalle 14.30 alle 19, sempre all'ospedale Del Ponte di Varese); ancora, lunedì 19 aprile, spazio a counselling contraccettivo, visita specialistica ed ecografia pelvica (dalle 14.30 alle 18), mentre dallo stesso giorno e fino al 23 aprile, dalle 14 alle 16, colloquio con specialisti del centro endometriosi. Ci sarà, inoltre, l'ambulatorio ansia e depressione (per informazioni consultare il sito www.asst-settelaghi.it/ambulatorio-per-l-ansia-e-la-depressione). E, infine, dal 19 al 23 aprile, dalle 14 alle 16, colloquio con ginecologo e ostetrica.

