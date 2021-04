Pasqua e pasquetta di controlli

Nel corso del fine settimana pasquale i servizi di pattuglia effettuati da parte della Polizia locale di Legnano hanno riscontrato una situazione di sostanziale tranquillità.

Nel corso del fine settimana pasquale i servizi di pattuglia effettuati da parte della Polizia locale di Legnano hanno riscontrato una situazione di sostanziale tranquillità. Il centro città è risultato, come in ogni fine settimana, frequentato ma senza gli afflussi eccezionali che avevano caratterizzato alcuni weekend di marzo. Particolare attenzione è stata posta alla situazione nel Parco Castello, dove le pattuglie hanno presenziato per monitorare ed evitare picnic e assembramenti. Nel complesso sono state elevate due sanzioni ad altrettanti supermercati per vendita di merce non consentita, ossia non rientrante nell’elenco dei prodotti inclusi nell’allegato 23 del Dpcm per i negozi aperti in zona rossa.

