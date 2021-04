Silenzio in cassa e tra gli scaffali

I tanti dipendenti dei supermercati: una categoria che non si è mai fermata in questo lungo e difficile anno di pandemia, ma che, molto spesso, è passata sotto silenzio.

Dietro la cassa, tra gli scaffali oppure intenti a sistemare il materiale in magazzino. Mai un istante fermi, molti che si sono anche ammalati, qualcuno che, purtroppo, il virus se l'è portato via, eppure in un anno per loro, se non in qualche sporadico caso, solo silenzio. Se n'è parlato poco o praticamente niente, insomma, sbagliando... già, perché tra le diverse categorie che, in questi lunghi e complessi dodici mesi di emergenza Covid, non ci ha mai fatto mancare il suo impegno, il supporto e l'attenzione, alla fine c'è certamente il personale dei tanti supermercati. Chi ci ha consentito, infatti, di avere sempre a disposizione i beni di prima necessità? Chi, ancora, era lì a disposizione, garantendo in maniera regolare e continua il servizio (pure con l'attività di consegna a domicilio), ogni volta che eravamo impossibilitati ad uscire di casa? Chi ci ha garantito e sta andando avanti a garantirci una presenza costante, sia nei giorni feriali che in quelli festivi? Ecco ricordiamocelo e, in alcuni momenti, invece di criticarli o arrabbiarci se fanno rispettare le linee guida e le misure di sicurezza, proviamo, come abbiamo fatto e facciamo con altre realtà, a dire anche a loro un "grazie".

