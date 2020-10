Rimani aperto, online, con noi!

La società ComuniCare Futuro, editore di Logos e logosnews.it, lancia una proposta ad attività commerciali, bar, ristoranti e imprese locali: uno spazio web gratis.

In una situazione di difficoltà è doveroso unirsi, fare uno sforzo comune, guardare avanti cercando nuovi stimoli e nuove prospettive. Certo, è dura, soprattutto ora che l'incertezza avanza e la programmazione nel medio periodo è molto complicata. Ma sono le persone e le realtà che possono e devono fare squadra per trovare occasioni di riscatto. La società ComuniCare Futuro, editore di Logos e logosnews.it, lancia una proposta ad attività commerciali, bar, ristoranti ed imprese locali: uno spazio web gratis.

Una vera e propria vetrina virtuale per entrare in contatto con i migliaia di utenti che quotidianamente sul web cercano le notizie del territorio sul nostro portale.

Più nello specifico, in questa situazione di difficoltà, andremo ad omaggiare pagine dedicate, per presentare le vostre attività, i vostri prodotti, le vostre offerte, ma anche possibilità di comunicazioni dirette.

In questa fase di chiusure anticipate e limitazioni alle uscite, diventa così anche una grande opportunità per proporre servizi di asporto e consegne a domicilio.

Per chi fosse interessato, occorre scrivere una mail a info [at] comunicarefuturo [dot] com

Sarete poi ricontattati dal nostro team per organizzare e gestire al meglio questa nuova 'vetrina', direttamente consultabile da tutti, dalle proprie case e dai cellulari!

