Tesi di laurea in Comune

Tra le sue mura si concentra il fulcro della vita istituzionale del Comune. Adesso, però, l'ex Monastero degli Olivetani di Nerviano è pronto per spalancare le braccia a un'altra funzione. Offrirà infatti ai suoi concittadini laureandi la possibilità di discutere la loro tesi.

Tra le sue mura si concentra il fulcro della vita istituzionale del Comune. Adesso, però, l'ex Monastero degli Olivetani di Nerviano è pronto per spalancare le braccia a un'altra funzione. Offrirà infatti ai suoi concittadini laureandi la possibilità di discutere la loro tesi. "Con grande soddisfazione - spiega una nota diffusa dalla Lega Salvini premier - apprendiamo che la giunta comunale, previa iniziativa del gruppo consiliare della Lega, si è prontamente attivata per concedere, a tutti i laureandi nervianesi, l'utilizzo della sala consiliare per la discussione della tesi di laurea e successiva proclamazione". Una scelta che il partito del Carroccio valuta come fondamentale per dare anche in ambito formativo una risposta efficace all'emergenza pandemica. "E' una possibilità che viene offerta agli studenti - conclude la nota - che in questo lungo e triste anno di pandemia, potranno così laurearsi in una location suggestiva per l'importante traguardo raggiunto". E la soddisfazione del Comune di vedere suoi abitanti potersi fregiare del loro titolo accademico conquistato a suon di studi e ore sui libri in un luogo storico e tra i principali della città.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro