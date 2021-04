Colomba: invenzione milanese

La colomba pasquale è un’invenzione milanese diffusa in tutto il mondo, ma ci sono altri dolci della tradizione tipici di altre province lombarde protagonisti della tavola di Pasqua.

La colomba pasquale, un’invenzione milanese

La colomba pasquale è il dolce tipico più famoso, diffuso in tutta Italia e anche all’estero. La narrazione popolare lo lega ad antiche leggende, in particolare alla figura di San Colombano o all’assedio di Pavia da parte del re longobardo Alboino, in realtà è un’invenzione lombarda, milanese in particolare. Fu creata a Milano negli anni Trenta da Dino Villani, pubblicitario della ditta milanese Motta, che ebbe l’idea di utilizzare i macchinari per la produzione del panettone natalizio anche a Pasqua con un impasto analogo. La ricetta fu un successo, il dolce a base di farina, acqua, latte, lievito, burro, canditi, aromi e guarnito con mandorle e glassa di zucchero oggi fa parte della cucina italiana e ha infinite varianti.

La Resca di Como

La Resca, o Resta , è il dolce tipico della zona di Como. Un tempo si preparava solo per la domenica delle Palme, oggi si può gustare in ogni periodo dell’anno. Resca è la lisca di pesce, antico simbolo cristiano, ripreso dalla forma del dolce e dal bastoncino di ulivo o ciliegio che si trova all’interno, il dorso è decorato con un disegno che ricorda la lisca, o la spiga di grano, simbolo della rinascita primaverile. E’ una focaccia candita a pasta gialla a base di farina, zucchero, uova, uva sultanina, burro, canditi di cedro e arancia e lievito naturale.

Il Bussolano di Mantova

Nel Mantovano il dolce tipico è il Bussolano o Bisulan, un tempo preparato in occasione delle feste. E’ un dolce popolare di solito a forma di ciambella dalla consistenza asciutta a base di farina, uova, zucchero, burro. Per tradizione si inzuppa nel vino, soprattutto nel Lambrusco, che lo rende più morbido, ma esiste la variante moderna più soffice a cui viene aggiunto il lievito.

La torta paesana o torta di pane o di latte

La torta paesana, o torta di pane, torta nera, michelacc o torta di latte è un dolce diffuso soprattutto in Brianza. Ogni famiglia ha la sua ricetta che si tramanda di generazione in generazione, è un dolce a impasto molle a base di pane (rosette) latte, amaretti, pinoli, uvetta, zucchero e cacao. Si trova tutto l’anno, in particolare viene offerta nelle sagre di paese nella stagione autunnale, la tradizione vuole che a Pasqua si prepari a forma di campana.

