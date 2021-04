'La città ideale' con Pregliasco e Cottarelli

Sabato 10 aprile riparte il progetto 'La città ideale. Costruire gli amministratori di domani'. Confermata la presenza dell'economista Carlo Cottarelli e del virologo Fabrizio Pregliasco.

Avrebbe dovuto prendere il via sabato 7 marzo 2020: è stato invece travolto, come tutto e come tutti, dall'emergenza Covid-19. È il progetto 'La città ideale. Costruire gli amministratori di domani', percorso formativo indirizzato ad amministratori locali under 35 e ad amministratori di nuova nomina attivi sul territorio, con il quale il Comune di Verbania lo scorso anno aveva vinto il bando della Regione Piemonte per la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica del territorio. A novembre e dicembre scorsi una prima serie di webinar territoriali aveva inaugurato le attività, sostituendo i workshop inizialmente previsti in varie località della provincia con lezioni in streaming. Ora per il progetto è arrivato il momento di riprendere quota: nelle prossime settimane l'Assessorato alla Politiche Giovanili del Comune di Verbania ha programmato un rinnovato ciclo di incontri giornalieri, a partecipazione gratuita, per concludere il percorso formativo, che ha come target di riferimento le giovani generazioni e che mira alla costituzione di classi dirigenti rinnovate e consapevoli. Tre eventi ad aprile e tre a maggio: l'itinerario virtuale inizia sabato 10 aprile e si conclude sabato 29 maggio. I primi appuntamenti, per ovvi motivi legati alla situazione sanitaria tuttora complicata, saranno online. Per gli ultimi incontri, invece, normativa e ristrettezze legate al Covid permettendo, si cercherà di coinvolgere i partecipanti con una presenza diretta. Il calendario degli incontri di aprile de 'La città ideale. Costruire gli amministratori di domani' è il seguente:

- Sabato 10 aprile – Cultura: attualità, visione e modelli per il domani – relatori Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Firenze; Alessandra Tedesco, giornalista e conduttrice di Radio 24; Maria Giangrande, ricercatrice dell'Osservatorio Culturale del Piemonte.

- Venerdì 16 aprile – Il bilancio negli enti pubblici: tra normativa e sfide future – relatori Andrea Orlandi, Assessore al Bilancio Comune di Rho e Aldo Reschigna, precedentemente Assessore al Bilancio della Regione Piemonte.

- Sabato 24 aprile – Next Generation EU: un piano di rinascita, un'occasione per il territorio, tra i relatori l'economista Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. A maggio si parlerà di 'Scuola e giovani: come uscire dalle difficoltà dell'esperienza scolastica in epoca Covid' (sabato 15) e di 'Covid e sanità: una rivoluzione per il sistema sanitario' (sabato 22); tra i relatori è già confermata la presenza del virologo Fabrizio Pregliasco. L'elenco completo dei relatori, in corso di aggiornamento, sarà pubblicato, non appena confermato, sul sito www.lacittaidealevco.it. Al termine del percorso formativo, sabato 29 maggio, si terrà un workshop residenziale sui temi trattati durante il corso e una tavola rotonda conclusiva che permetterà di condividere i risultati del percorso formativo, raccolti nella “Carta della formazione permanente degli amministratori”, un vero e proprio documento che si pone l’obiettivo di sensibilizzare il legislatore nazionale su questa tema.

