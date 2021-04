Sistemi Verdi: 12,6 milioni

La Regione Lombardia, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale, ha approvato le graduatorie relative agli interventi di prevenzione dei danni ai soprassuoli boscati e al territorio forestale, provocati da incendi e calamità naturali.

La Regione Lombardia, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale, ha approvato le graduatorie relative agli interventi di prevenzione dei danni ai soprassuoli boscati e al territorio forestale, provocati da incendi e calamità naturali, che possono compromettere sia la copertura vegetale che la stabilità delle pendici collinari e montane, mettendo a rischio la biodiversità e il paesaggio forestale. “Sono 12,6 milioni di euro - ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia - che finanziano 124 progetti presentati da Comunità Montane, Parchi, Comuni, Consorzi forestali e imprese boschive. Le azioni finanziate riguardano la realizzazione di infrastrutture indispensabili per le operazioni contro gli incendi boschivi e l'acquisto e allestimento di attrezzature per le squadre degli operatori antincendio, gli interventi selvicolturali per il miglioramento delle condizioni dei boschi e le opere di sistemazione idraulico forestale di regimazione delle acque e di stabilizzazione dei versanti”. BRESCIA PRIMA PROVINCIA, SEGUITA DA SONDRIO – “Il maggior numero di interventi ammessi (58) - ha aggiunto l'assessore - riguarda i lavori di miglioramento dei soprassuoli boscati ai fini della tutela delle foreste, mentre l'impegno finanziario più consistente è quello delle opere di sistemazione idraulico-forestale, con oltre 5,2 milioni di euro di aiuti. Il territorio che vedrà il maggior numero di cantieri è la provincia di Brescia, seguita da Sondrio”. I lavori dovranno essere conclusi entro l'autunno del 2023. “Con questo bando che si aggiunge a quello del 2017 - ha concluso l'assessore Rolfi - abbiamo finanziato oltre 250 domande, per un importo complessivo di 31,6 milioni di euro per opere destinate alla tutela e al miglioramento del territorio e dei boschi lombardi. Vogliamo valorizzare e difendere il nostro patrimonio forestale”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro