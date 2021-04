Tv e radio locali: 500 mila euro

Via libera da Regione Lombardia a un contributo di 500.000 euro per le emittenti radiotelevisive locali che operano in Lombardia.

Via libera da Regione Lombardia a un contributo di 500.000 euro per le emittenti radiotelevisive locali che operano in Lombardia. Ne danno notizia l'assessore regionale alla Comunicazione, Sviluppo città metropolitana e Giovani, Stefano Bolognini, e il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi. Sarà possibile effettuare le domande on line dal 27 aprile. Un provvedimento analogo sarà successivamente disponibile anche per i 'siti' di informazione locale online. FONDO REGIONALE PLURALISMO E INNOVAZIONE - "Proponiamo un contributo per radio e tv locali - dice Stefano Bolognini - che rientra nell'ambito del 'Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione'. Con questi 500.000 euro Regione Lombardia riconosce anche il grande impegno delle emittenti radio-televisive locali nell'informare in maniera puntuale e capillare i cittadini durante il periodo pandemico". VALORIZZARE FUNZIONE SOCIALE E SERVIZIO INSOSTITUIBILE -"Questa importante azione di sostegno alle televisioni e alle radio è stata fortemente voluta dal Consiglio regionale per valorizzare ulteriormente la funzione sociale e l'insostituibile servizio che l'informazione locale compie, ogni giorno, nei confronti delle rispettive comunità" aggiunge il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi. QUATTRO TIPOLOGIE DI EMITTENTI - I fondi disponibili verranno ripartiti tra quattro tipologie di emittenti: televisive commerciali, televisive comunitarie; radiofoniche commerciali e radiofoniche comunitarie. La presentazione delle domande potrà essere effettuata, a partire dalle ore 10 del 27 aprile, sulla piattaforma 'Bandi Online' (www.bandi.regione.lombardia.it). Le emittenti interessate potranno trovare, dalla prossima settimana e al medesimo indirizzo, tutta la documentazione necessaria per partecipare al bando e inoltrare la domanda di contributo.

