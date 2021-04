Antenna 5G: "E la nostra salute?"

I residenti di via Lamarmora a Magnago preoccupati e arrabbiati. "Ci siamo trovati da un giorno all'altro i lavori; nessuno che sta pensando alla salute di chi vive qui".

Preoccupati, arrabbiati e in cerca di risposte. "Ma fino ad oggi, purtroppo, nulla. Anzi... tutti, come si dice, che "se ne lavano le mani". E', alla fine, una voce unanime quella si leva da via Lamarmora a Magnago e, in fondo, diversamente, non potrebbe essere, perché da qualche giorno, proprio in un terreno adiacente alle abitazioni stanno montando un'antenna 5G. "Nessuno che ci ha considerati - spiegano i residenti - Dalla sera alla mattina, infatti, ci siamo trovati gli operai e i tecnici che lavoravano. E anche quando abbiamo chiesto spiegazioni sia al Comune sia all'Arpa è stato fatto il classico gioco dello scarico delle competenze. Se questo è il rispetto che hanno per la cittadinanza". Senza dimenticare, ovviamente, uno dei punti principali sui quali gli stessi abitanti continuano a porre l'attenzione, ossia la salute. "C'è paura per ciò che possa portare un simile impianto - affermano - Siamo diverse famiglie che viviamo qui e ci sono anche bambini. Proprio per far sentire la nostra voce, abbiamo pure mandato una lettera/esposto al Comune, per chiedere delucidazioni e un confronto, al fine di valutare la situazione. Non ci si comporta in questa maniera; noi, comunque, non ci fermiamo, ma valuteremo ulteriori azioni da mettere in campo per la salvaguardia e la tutela delle persone e dell'ambiente che ci circonda".

