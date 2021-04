Riqualificazione pista d'atletica

Riqualificazione totale della pista di atletica di Magnago. C'è anche l'area del campo sportivo di via Montale, infatti, tra le strutture selezionate da Regione Lombardia.

Riqualificazione totale della pista di atletica di Magnago. C'è anche l'area del campo sportivo di via Montale, infatti, tra le strutture selezionate da Regione Lombardia per quanto riguarda i progetti scelti per il Bando Impianti Sportivi 2020. "Finalmente per il nostro Comune si presenta l'opportunità di risistemare una struttura fondamentale per tutti i nostri atleti - dice l'assessore Angelo Lofano - Il progetto è stato fatto da un perfessionista e prevede la riqualificazione totale della pista con le pedane del lungo e dell'alto e quella dei lanci esternamente. Omologata Fidal e Coni".

