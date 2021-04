A scuola di ambiente

L'educazione al rispetto dell'ambiente si impara fin dalla tenera età. Adriana Carnazzola, assessore alle Politiche Scolastiche ed Educative della giunta del sindaco di Arluno, Moreno Agolli, non si è limitata ad affermare il concetto, ma ha espresso l'impegno di far essere il mondo scolastico cittadino in prima linea su questo punto.

L'educazione al rispetto dell'ambiente si impara fin dalla tenera età. Adriana Carnazzola, assessore alle Politiche Scolastiche ed Educative della giunta del sindaco di Arluno, Moreno Agolli, non si è limitata ad affermare il concetto, ma ha espresso l'impegno di far essere il mondo scolastico cittadino in prima linea su questo punto. "Sicuramente - spiega - proseguiremo con i nostri progetti di educazione ambientale perchè ci sembrano determinanti per sviluppare una cultura che diventa virtuosa se imparata fin da piccoli". Le proposte seguiteranno ad essere sviluppate con l'ausilio delle società 'Ideal Service' e 'Cap' e, spiega Carnazzola, "Hanno trovato ampio spazio all'interno del nostro piano per il diritto allo studio". L'assessore arlunese ha aggiunto che la scuola "Si è dimostrata molto soddisfatta di portare avanti progetti di questo tipo".

