Vaccini: "Coinvolgete i Comuni"

La sua voce si accosta a quella di altri colleghi del circondario. E rivolge una richiesta precisa: noi Comuni vogliamo collaborare fattivamente nella gestione del discorso legato alla somministrazione dei vaccini. Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, non potrebbe essere più esplicito: "Occorre spingere sull'accelerazione della campagna vaccinale - spiega - Come Comuni eravamo e siamo disponibili a dare il nostro aiuto mettendo a disposizione locali liberi e attrezzati e collaborando con i medici". Oldani si fa peraltro portatore di un sentimento di trasparenza dei dati che sale anche dai suoi concittadini: "Ci viene chiesto in modo consistente - prosegue - di fornire dati sulla popolazione vaccinata e non vaccinata, ci sembra anche un modo per incentivare a vaccinarsi le persone che finora si sono mostrate indecise". E un'ultima sottolineatura fatta dal primo cittadino casorezzese è del pari di carattere logistico: "Non si devono creare assembramenti - conclude - e istituire un punto vaccinale in tutti i Comuni va esattamente in questa direzione".

