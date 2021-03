Comune sempre più digitale

Parola d'ordine, digitalizzazione. Il Comune di Cornaredo spinge decisamente l'acceleratore verso una modalità sempre più snella e telematica di approcciarsi ai propri concittadini.

Parola d'ordine, digitalizzazione. Il Comune di Cornaredo spinge decisamente l'acceleratore verso una modalità sempre più snella e telematica di approcciarsi ai propri concittadini e di offrire loro i servizi di cui hanno bisogno. "Con i nuovi servizi online - spiegano - si possono fare certificati anagrafici o istanze on line direttamente da casa propria". A dare ulteriore impulso all'approccio tecnologico sono stati in questi giorni i servizi demografici. Su quali ambiti specifici, il Comune lo puntualizza nel prosieguo della nota: "Sono stati attivati servizi - si legge - per le consultazioni della propria situazione anagrafica, per il rilascio di certificazioni per l'interessato e i suoi familiari, per l'iscrizione all'albo degli scrutatori, e dei presidenti di seggio e per iscrizioni e cancellazioni all'albo dei giudici popolari". Ai nuovi servizi sarà possibile accedere con Spid e, presto, anche con la carta d'identità elettronica al sito comunale.

