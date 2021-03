Paddle a Villa Cortese

L'Unione Sportiva Villa Cortese vuole aggiungere un'ulteriore offerta al campo sportivo di via Pacinotti. Vuole realizzare, infatti, tre campi da paddle.

Il suo presidente Nicola Artusa l'ha definito "in vertiginosa crescita". L'Unione Sportiva Villa Cortese vuole aggiungere un'ulteriore offerta al campo sportivo di via Pacinotti rivolta agli appassionati di sport. Intende, infatti, realizzare tre campi di paddle e, per questo, ha bussato alla porta dell'Amministrazione comunale del sindaco Alessandro Barlocco. E quest'ultima, valutato il progetto, ha dato il proprio consenso. Il paddle costituisce una variante del tennis, di cui è derivazione, ma si pratica su una superficie rettangolare delimitata da quattro pareti. "Si chiede - ha scritto Artusa alla giunta - di trasformare una delle due strutture attualmente destinate alla pratica sportiva del tennis a campo paddle". E ciò anche, ha aggiunto, "Vista e considerata l'attuale situazione di stallo venutasi a creare a seguito dell'emergenza sanitaria mondiale, e tenuto conto delle probabili ripercussioni sull'attuale offerta sportiva". Dal canto suo, all'interno della delibera, l'Amministrazione ha specificato di concedere l'autorizzazione alla rimozione di un campo da tennis per fare spazio a tre superfici adibite al paddle. Questo, però, come si legge nel documento, a condizione di "Garantire il mantenimento dei corsi di tennis rivolti alla fascia giovanile tra i 6 e i 18 anni e promuovere corsi della nuova disciplina sportiva rivolti sempre alla stessa fascia d'età".

