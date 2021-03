Calano le positività: sono 33

Tra Inveruno e Furatonegli ultimi giorni sono più le guarigioni che le nuove positività per Coronavirus. Ad oggi si contano 33 positivi e 29 quarantene.

Con molta, ma davvero molta, prudenza, nell'ultima settimana la comunità inverunese torna forse a sperare. Tra Inveruno e Furato, infatti, negli ultimi giorni sono più le guarigioni che le nuove positività per Coronavirus.

"In relazione alla situazione dell’emergenza dettata dal Covid 19 oggi la situazione è la seguente - ci spiega il sindaco Sara Bettinelli - I concittadini positivi sono 33. 29 sono i concittadini in quarantena obbligatoria.

Due sono le buone notizie: non abbiamo nuovi concittadini positivi; 5 sono i concittadini ufficialmente guariti. Continuiamo a fare ciascuno la propria parte!

Grazie a tutti per la collaborazione!"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro