Camion incastrato nel sottopasso

Un camion è rimasto incastrato nel sottopasso della Tav. È accaduto nella tarda mattinata di oggi (25 marzo) a Marcallo con Casone dove la Polizia locale ha bloccato, per circa 30 minuti, la strada di collegamento con Mesero, partendo dalla rotonda in direzione Marcallo. Nessun ferito e qualche disagio, oltre a lievissimi danni riparabili tranquillamente. La Polizia locale ha proceduto sgonfiando le ruote del mezzo che con qualche difficoltosa manovra è stato tolto dal sottopasso.

