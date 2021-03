Nuovo comando dei Vigili

Organico completamente rinnovato per la Polizia locale di Vanzaghello. Dal comandante Francesco Iulio ai due agenti Claudia Quartucci e Marcello Bighellini.

Il comadante e due agenti: un nuovo comando di Polizia locale a Vanzaghello. "Vogliamo, innanzitutto, ringraziare Maurilio Zocchi, ex responsabile dei nostri Vigili, andato in pensione e, quindi, Massimo Castrucci, che si è trasferito in un altro Comune - commentano il sindaco Arconte Gatti e il suo vice, Francesco Grigolon - Come Amministrazione comunale, l'impegno per dare forma al neo organico è stato tanto. Sforzi certamente significativi, perché la sicurezza e la tutela del territorio e della cittadinanza sono uno dei temi per noi fondamentali". Più nello specifico, allora, ecco che oggi si riparte e lo si fa, appunto e come detto, con un comando completamente rinnovato. Alla guida, quindi, c'è, dalla fine di novembre, Francesco Iulio (13 anni di esperienza alle spalle in diverse realtà della Lombardia) e con lui, poi, i due agenti Claudia Quartucci e Marcello Bighellini, al loro primo incarico in questo ambito. "Sto un po' alla volta cominciando a conoscere il paese e le persone - spiega lo stesso Iulio - Il lavoro che metteremo in campo sarà a 360 gradi, cercando di andare a rispondere il più possibile e in maniera tempestiva a quelle che sono e saranno le esigenze e le richieste della popolazione". Un'attività, insomma, che spazierà su campi differenti: dai controlli per ciò che concerne il codice della strada, passando per l'attenzione specifica e mirata alle principali criticità e situazioni che si dovessero presentare. "Un tema, ad esempio, verso il quale ci concentreremo - prosegue il neo responsabile - sarà la tutela dell'ambiente, con servizi di verifica e accertamento nei vari punti di Vanzaghello. Inoltre, per essere ancora più vicini alla cittadinanza, stiamo programmando anche una pagina Facebook dedicata alla Polizia locale, che servirà come strumento divulgativo e di informazione. Uno dei punti cardine, ancora, sarà massimizzare al massimo le ore a disposizione per il controllo attivo, in sinergia con le altre Forze dell'ordine che operano in quest'area e, al contempo, migliorare i processi interni di gestione, mediante nuove strumentazioni e procedimenti amministrativi digitalizzati".

