Manuela e il suo 'porto sicuro'

'Il tuo porto sicuro sei TU': un invito, ma anche un'affermazione rassicurante. È questo il titolo del primo libro professionale di Manuela Stefani, Life & Mindfulness Coach certificata. Originaria di Turbigo, dopo aver lavorato in azienda come impiegata, ha scelto di cambiare vita, intraprendendo la formazione in Life coaching a Reggio Emilia, città nella quale oggi vive. Un percorso che l'ha portata a maturare esperienze importanti, che l'hanno spinta a scrivere 'Il tuo porto sicuro sei TU', un manuale per la felicità da una donna per le donne. “Questo libro è un vero e proprio viaggio dentro se stesse, attraverso emozioni, valori, obiettivi, sogni – spiega Manuela - È un libro esperienziale, in cui svolgendo attività ed esercizi pratici, la lettrice ha l'opportunità di guardarsi dentro per riscoprire la parte più vera e profonda di sé. Perché è rivolto alle donne? Perché amo essere al loro fianco nel loro percorso di crescita personale e ne amo la dolce complessità, il loro coraggio. Il mio sogno è poter aiutare tutte le donne possibili ad amarsi di più, vivere in modo più consapevole e autentico, sentendosi complete e avendo la forza di scegliere sulla base di se stesse. A proposito di donne, vorrei ringraziare la dottoressa Gilda Schiavoni, psicologa e psicoterapeuta, che ha scritto la prefazione del libro. A volte il rapporto tra psicologi e coach è controverso. Per me quindi è un valore aggiunto importante che una professionista appartenente a queste categorie abbia creduto in questo progetto, lo abbia apprezzato al punto di promuoverlo e presentarlo”. Ogni lettera è un valore, un ideale da praticare: di quale di queste lettere oggi c'è più bisogno? “Direi che ogni lettera è una parola chiave che può avvicinare alla felicità, ho scelto di condividere il mio alfabeto emozionale, per dare un ordine alle varie tappe del percorso esperienziale di crescita, per accompagnare la lettrice in un viaggio ragionato, con delle mete precise e importanti da toccare. Credo che in questo periodo storico ci sia soprattutto bisogno di Amore: attraverso i social in particolare si percepisce tanta rabbia, a volte addirittura odio, continue lamentele per tutto e il contrario di tutto. Vorrei col mio libro portare un punto di vista diverso, aiutare a combattere tutto questo con l'amore, con l'accettazione del cambiamento, a dedicare questo tempo apparentemente fermo per prepararsi ai nuovi obiettivi, a essere presenti anche a distanza per le persone che per noi hanno un valore, a scegliere i nostri compagni di viaggio, a prenderci cura di noi stesse, a respirare, a imparare dai fallimenti, senza averne paura, a metterci in gioco e ancora amare, amare, amare forte”. Dovessi consigliarlo a qualcuno, a chi lo consiglieresti e perché? “Lo consiglio a tutte le donne, come opportunità di centrarsi, coccolarsi, ritrovarsi, scoprirsi, fare un check di dove sono e dove vogliono andare. Il mio augurio è che possa arrivare a più donne possibili affinché possano imparare a essere il proprio porto sicuro e a vivere la propria vita in modo autentico, fedeli a se stesse. Se anche una sola donna, attraverso il mio libro, si sentirà più in armonia con se stessa, più libera, più serena, per me sarà la realizzazione di un sogno”.

