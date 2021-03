Foroni in visita ai centri vaccinali

L'assessore alla Protezione civile Pietro Foroni ha visitato i centri vaccinali di Sant'Angelo Lodigiano e di Lodi. "Pronti per accelerazione operazioni".

L'assessore alla Protezione civile Pietro Foroni ha visitato i centri vaccinali di Sant'Angelo Lodigiano e di Lodi. "Per ora qui sta andando secondo le previsioni - ha detto Foroni, visitando l'hub del capoluogo -, si tratta di una struttura che ha dieci linee attive e può arrivare a 20 secondo le necessità, ed effettua 400 vaccinazioni al giorno circa". "Sto girando diversi centri per ringraziare i volontari di protezione civile che aiutano in questa grandissima e unica campagna sanitaria - ha ricordato l'assessore lombardo - Ne esco confortato perché in questi centri vedo una organizzazione che si sta affinando sempre più, una grande sinergia tra medici, volontari, personale infermieristico e amministrativo". "I problemi non mancano, li abbiamo visti - ha aggiunto Foroni - soprattutto nella fase di prenotazione, ma dovremo passare quanto prima alla nuova piattaforma. Stiamo affrontando subito le difficoltà di percorso sia grazie alle sinergie 'professionali' ma soprattutto per il quantitativo di vaccini ora ancora ridotto. L'obiettivo è arrivare a una vaccinazione di massa per garantire la quale la macchina dovrà 'tendere' alla perfezione, tenendo conto di quello che è accaduto in queste ore". "Quello che va rimediato è il sistema delle prenotazioni, occorre intervenire - ha ribadito nuovamente Foroni, visitando il centro santangiolino -. Oggi con un numero basso di vaccini riusciamo a sopperire alle difficoltà, ma dobbiamo arrivare tra la fine di aprile e l'inizio di maggio ad avere una organizzazione il più efficiente possibile. Del milione e mezzo di dosi destinato alla Lombardia risulta che oltre l'80 per cento è stato somministrato. Non vedo l'ora che arrivi quel numero importante di dosi attese per consentire una vaccinazione di massa".

