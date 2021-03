Il Comune e la biblioteca di Villa Cortese ci provano proponendo per venerdì 26 marzo alle 20.45 sulla piattaforma Google Meet l'iniziativa 'Comicità a casa tua'.

Ridere. Anche on line, ma ridere. E in quest'epoca tormentata il bisogno di poterlo fare si avverte in abbondanza. Il Comune e la biblioteca di Villa Cortese ci provano proponendo per venerdì 26 marzo alle 20.45 sulla piattaforma Google Meet l'iniziativa 'Comicità a casa tua'. A pensare a regalare qualche scampolo di divertimento e umorismo provvederanno le performance comiche di Aurelio Cammarata, Alessandro Cannalire, Raffaele Iovino e Domenico Peloso..

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro