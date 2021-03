Naviglio: acqua in anticipo

E’ stata anticipata di qualche giorno la fine dell’asciutta totale primaverile nel Naviglio Grande, nel tratto da Turbigo ad Abbiategrasso, e nel Naviglio di Bereguardo.

E’ stata anticipata di qualche giorno la fine dell’asciutta totale primaverile nel Naviglio Grande, nel tratto da Turbigo ad Abbiategrasso, e nel Naviglio di Bereguardo. Le manovre prenderanno avvio dal 24 marzo anziché dal 29, come originariamente programmato. Sono stati, infatti, completati anzitempo i lavori previsti sul primo tratto del Naviglio Grande: in poco più di una decina di giorni è stato terminato l’intervento di recupero spondale a Robecchetto con Induno, avviato durante la scorsa asciutta e poi interrotto dall’emergenza Covid. Si è poi proceduto alla piantumazione di alcuni arbusti sulle sponde, come da richiesta del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Sono stati, dunque, questi gli ultimi giorni per effettuare ancora alcuni recuperi della fauna ittica sul Naviglio Grande (a Trezzano) e sul Naviglio Pavese (a Melegnano e Binasco) – ammonta a quasi 7 tonnellate il pesce sinora raccolto – e le ultime operazioni di erpicatura anche al fine di preparare la gestione delle fasi propedeutiche all’inizio dell’imminente stagione irrigua.

