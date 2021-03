FdI: "Non c'è alcuna collaborazione politica"

Il circolo di Fratelli d'Italia interviene, per fare chiarezza su alcune voci circolate, in merito alla vicenda di pedofilia portata alla luce da 'Le Iene'. "Nessun rapporto di collaborazione con il soggetto in questione all’interno del nostro partito".

Un comunicato per fare chiarezza su alcune voci circolate proprio nei giorni scorsi. A scriverlo è Fratelli d'Italia di Castano, dopo la vicenda di pedofilia portata alla luce dal servizio della trasmissione televisa 'Le Iene'. "Essendo presidente di un movimento politico nazionale è pressoché naturale che il soggetto in questione abbia avuto contatti con tutti i partiti a livello nazionale e locale". Cosi precisa in una nota, appunto, il circolo locale di FdI, in merito ai fatti riguardanti un’indagine a carico di un esponente politico della città. "Deploriamo una situazione davvero triste e confidiamo nel lavoro della magistratura, ma nel frattempo ci corre l’obbligo di precisare che non sussiste nessun rapporto di collaborazione con il soggetto in questione all’interno del partito Fratelli d’Italia - conclude il presidente del circolo, Carlo Iannantuono".

