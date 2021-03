Da lunedì 22 marzo sul portale di Regione Lombardia andranno in onda in streaming gli spettacoli del ciclo 'Eroi e Riflessioni' registrati al Teatro Dal Verme di Milano.

Da lunedì 22 marzo sul portale di Regione Lombardia andranno in onda in streaming gli spettacoli del ciclo 'Eroi e Riflessioni' registrati al Teatro Dal Verme di Milano. L'iniziativa, fortemente voluta dall'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, è stata realizzata in collaborazione con il circuito lirico lombardo Opera Lombardia e la Fondazione I Pomeriggi Musicali e rientra nel ciclo degli spettacoli 'In Lombardia i teatri non si fermano'. La prima iniziativa, lunedì 22 marzo, è un omaggio a Roberto Brivio, nella ricorrenza dei due mesi dalla sua scomparsa (22 gennaio 2021). Martedì 23 marzo è interamente dedicato alla memoria di Fausto Coppi, con Nino Formicola e Sabina Maria Negri, per concludere mercoledì 24 marzo con un reading sulla peste di e con Mino Manni, tratto da 'I Promessi Sposi'. ASSESSORE GALLI: SOSTENERE LA CULTURA FONDAMENTALE PER RIPARTENZA - "Sostenere la cultura in tutte le sue espressioni durante la drammatica crisi pandemica - ha dichiarato l'assessore regionale Stefano Bruno Galli - significa costruire le basi per la ripartenza, quando l'emergenza ce la lasceremo infine alle spalle. Lo spettacolo dal vivo è uno dei settori più duramente colpiti dalle restrizioni a tutela della salute. Per questa ragione, con l'operosa e consolidata collaborazione de I Pomeriggi Musicali, guidati dal maestro Maurizio Salerno, abbiamo deciso di rilanciare l'idea che aveva ispirato le rassegne in streaming del novembre-dicembre scorso". TRE SPETTACOLI IN STREAMING DAL TEATRO 'DAL VERME' - "La nuova proposta - ha aggiunto l'assessore - si articola in tre spettacoli in streaming dal Teatro Dal Verme di Milano. Il primo è un doveroso e commosso omaggio al vecchio, grande 'Gufo', il milanesissimo Roberto Brivio, recentemente scomparso. Il secondo è dedicato alla formidabile e intramontabile storia di un eroe del ciclismo e di tutto lo sport, Fausto Coppi. L'ultima serata ripercorre forse la pagina letteraria più famosa di Alessandro Manzoni, ossia la descrizione del flagello della peste del 1630 che, ahinoi, si riverbera inquietante sul nostro presente". VICINI AGLI ARTISTI LOMBARDI - "Aspettando la riapertura dei teatri, con il ritorno del pubblico e degli applausi, il nuovo ciclo di 'In Lombardia i teatri non si fermano e lo spettacolo continua!' - ha concluso Galli - vuole testimoniare la nostra vicinanza e la nostra ammirazione nei confronti degli artisti lombardi e di un'istituzione teatrale prestigiosa qual è il Dal Verme. Così come vuole essere un dono fatto ai lombardi, con l'augurio di trascorrere tre belle serate".

CALENDARIO

- 22 marzo alle 20.30 - InCabaret/Omaggio a Roberto Brivio - a due mesi dalla sua morte di e con Maria e Federika Brivio, Grazia Maria Raimondi, Sergio Ferrari. Streaming dal Teatro Dal Verme di Milano.

- 23 marzo 2021 ore 20.30 Angelo Fausto Coppi - L'eroe nato contadino di e con Sabina Maria Negri, Nino Formicola e con la collaborazione di Gabriele Moroni; musiche di Simone Spreafico e Luca Garlaschelli; scenografia e installazioni Marco Lodola; video Davide Pinardi; regia di Lorenzo Loris. Streaming dal Teatro Dal Verme di Milano

- 24 marzo 2021 ore 20.30 La peste - da I promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Adattamento, regia e voce Mino Manni. Violino: Silvia Mangiarotti. Violoncello: Alice Boiardi, Canto: Marta Rebecca Rizzoli. Streaming dal Teatro Dal Verme di Milano.

