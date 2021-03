Vaccini Covid in auto in 5 minuti

Al Parco di Trenno di Milano, presidio vaccinale 'drive through', organizzato dall'Esercito e dall'Asst Santi Paolo e Carlo. Somministrazioni senza scendere dalla propria vettura.

Seicento somministrazioni per cominciare, fino a 2000, invece, a pieno regime. Vaccinazioni anti-Covid anche in auto. Non si fermano, insomma, l'attenzione e l'impegno dell'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano e dell'Esercito Italiano, perché dopo il centro tamponi, ecco, sempre al Parco di Trenno, adesso pure il primo presidio vaccinale 'drive through' per il Coronavirus. Un ulteriore e fondamentale tassello, allora, per far fronte alla difficile e lunga battaglia con la quale, ormai da un anno, tutti noi ci stiamo confrontando e l'ennesima iniziativa di vicinanza e sostegno al territorio ed ai suoi cittadini. "Un'area di circa 2000 mq e con un parcheggio di 20.000 mq - spiegano - interamente dedicati, appunto, a questa complicata lotta che ci vede in prima linea dalla primavera del 2020. Siamo partiti, infatti, con lo screening attraverso i test molecolari e rapidi e, in questa fase, abbiamo convertito alcune delle linee, dove da mesi e mesi stiamo proseguendo regolarmente con l'attività, proprio per i vaccini". Più nello specifico, il servizio, previa prenotazione tramite i canali ufficiali di Regione Lombardia, è operatio dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 17.30. "Sono, inoltre, circa 5 i minuti necessari per la somministrazione - ribadiscono - tra le procedure di accettazione e l'effettuazione, il tutto senza scendere dalla propria vettura, ai quali si aggiungono altri 15 minuti per l’attesa all’interno del posteggio in caso di reazioni. "Ci stiamo preparando a grandi numeri – aggiunge il direttore generale dell’Asst Santi Paolo e Carlo, Matteo Stocco - Numeri che da soli non avremmo potuto raggiungere; anche in questa occasione è risultata strategica la collbaorazione tra diverse realtà". Un grande lavoro di squadra, dunque, che ha visto e vedrà in campo, appunto, l'Asst del capoluogo lombardo e l'Esercito, assieme alla Regione, al Comune di Milano, alla Protezione Civile, alle Agenzie di Tutela della Salute, alla Croce Rossa ed a diversi volontari. "Come Centro Ospedaliero Militare - afferma il diretto, colonnello Fabio Zullino - abbiamo messo a disposizione il personale medico e sanitario, mentre l'Asst Santi Paolo e Carlo sta gestendo gli aspetti organizzativi e amministrativi. Una sinergia tra le parti che è già in corso presso l'ospedale militare di Baggio, dove dal 18 gennaio scorso, è partita la vaccinazione anti-Covid degli over 80enni. E dal 4 marzo, poi, è stato attivato un secondo padiglione, con un incremento della capacità (fino a 1.300 vaccini al giorno), grazie alla cooperazione delle infermiere volontarie della Croce Rossa, del personale militare del Sovrano Militare Ordine di Malta e del mondo dell'associazionismo". (Foto Franco Gualdoni)

