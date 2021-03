Busto Garolfo: 84 positivi

"In paese si registrano 7 nuove positività e 12 guarigioni. I casi attuali di contagio sono 84. Ma vi è un piccolo miglioramento che speriamo si confermi".

Qualche segnale di speranza, nonostante la situazione sia ancora critica e delicata, ma che forse, con le restrizioni degli ultimi giorni, inizia ad avere una visione differente. "In questi ultimi giorni si è notato un leggero rallentamento dei nuovi casi di positività nel nostro territorio comunale. Dallo scorso 13 marzo (data della mia ultima comunicazione su fb) si sono registrate 7 nuove positività e 12 guarigioni. I casi attuali di contagio sono 84 - spiega il sindaco Susanna Biondi - Dal monitoraggio di ats, per la settimana dall'8 al 14 marzo, risultiamo con una media di 200 contagi su 100000 abitanti, mentre in quella precedente eravamo intorno ai 300. Tornano ad essere molto contenute le nuove positività tra i bambini che invece, negli ultimi giorni di febbraio, avevano subito un aumento importante. Speriamo che questa tendenza si confermi".

