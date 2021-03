La sostenibilità è attenzione alle persone

La sostenibilità parte dall'attenzione alle persone. Ne parlerà, venerdì 19 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, Raoul Romoli Venturi, Corporate Communication Director Ferrero Italia, protagonista della terza tappa di 'Sharing Days'.

La sostenibilità parte dall'attenzione alle persone. Anche in azienda. Non si può aver cura dell'ambiente, se non ci stanno a cuore prima di tutto le persone che lavorano con noi, il loro benessere e il loro modo di vivere in azienda. Di questo e molto altro parlerà, venerdì 19 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, Raoul Romoli Venturi, Corporate Communication Director Ferrero Italia, protagonista della terza tappa di 'Sharing Days' - Diario di viaggio della sostenibilità in Lombardia, organizzato da Confservizi Lombardia, dedicato alle Persone. Sarà lui a raccontare l’esperienza multinazionale dolciaria nota in tutto il mondo. Dalle norme guida del personale che Michele Ferrero stilò oltre 40 anni fa 17 regole che si aspettava che i responsabili della sua azienda rispettassero nella gestione dei propri rapporti con i collaboratori - al welfare Ferrero, al nuovo modo di relazionarsi con i collaboratori. Sin dai primi anni il colosso dolciario piemontese ha avuto un approccio industriale al personale: Ferrero contribuì, per scelta e attivamente, ad evitare lo spopolamento delle campagne, una politica di attenzione al territorio che poi portò alla nascita e allo sviluppo delle Langhe. Per consentire ai contadini di continuare a vivere nelle campagne e coltivare le terre, Ferrero si organizzò con un sistema di trasporto grazie al quale ogni lavoratore godeva di un servizio di pullman da casa all’impianto e viceversa, ogni giorno. Il welfare Ferrero, di cui si cominciò a parlare negli anni ‘60, è ancora oggi considerato un sistema all’avanguardia a livello mondiale, oggetto di studi scientifici in materia. Lo sapevate che ogni nuovo assunto in Ferrero Spa segue un corso di Ferrerità, con il quale si scopre che Ferrero è una grande famiglia? Per poter partecipare (la partecipazione è gratuita previa iscrizione) compila il form, fino ad esaurimento dei posti disponibili:

https://www.confservizilombardia.it/corsi/sharing-days-diario-di-viaggio...

